"Gece Kuşu" 16 Ağustos'ta vizyona girecek

"Katherine gibi 30 seneyi bu işe verdiysen kendinden de pek çok şey vermiş olman gerekir. Kimsesizleşmek pahasına kurulan sırça köşklerse geçicidir. Her zaman daha iyi daha yeni olacaktır. Molly ile kendinden vazgeçmeden, zaaflarından utanmadan Katherine yeni bir dünyanın kapısını kadın dayanışmasıyla aralamıştır. Etnisiteden, gelir düzeyinden, yaşam şeklinden bağımsız bir şekilde kadın olmanın ortak paydasında birleşen Katherine ve Molly mizaha yeni bir boyut katarak, filmde kadının gücünü gösteriyorlar."

Aydemir, televizyon dünyasında kadın olmanın, aynı zamanda mizah gücünü de kullanmanın oldukça zor olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

Filmin başrol oyuncusu Emma Thompson'un da iyi bir performans sergilediği yorumunda bulunan Aydemir, "Molly karakterine hayat veren aynı zamanda filmin senaristi olan Mindy Kaling çok iyi bir iş çıkarmış. Toplumsal iki yüzlülüğümüze ayna tutan bir film, rahat seyri ve kaliteli mizahı ile bu haftanın öne çıkan yapımlarından." ifadelerini kullandı.

- "Emma Thompson müthiş bir disiplinle çaba sarf ediyor"

Sinema yazarı Kerem Akça ise filmin bugünün politik açıdan doğru durma hedefiyle ABD'de abartılan komedi filmlerinden biri olduğunu kaydetti.

Akça, "Truman Show", "Groundhog Day", "Nurse Betty" ve "American Dreamz" gibi televizyon sırlarını ele alan komedi türündeki filmlerin sinemada kalıcı yapıtlar olduğuna dikkati çekerek, "Late Night, bunların arasına giremiyor ve küçük ekran için üretilmiş izlenimi bırakıyor. Emma Thompson müthiş bir disiplinle çok çaba sarf ediyor ama Mindy Kalling ona ayak uyduramıyor." şeklinde konuştu.

- Film hakkında

Senaryosunu filmin oyuncu kadrosunda yer alan Mindy Kaling'in kaleme aldığı yapımda ayrıca Emma Thompson, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella ve Paul Walter Hauser rol alıyor.