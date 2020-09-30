Gece lambasıyla neden uyumamalısınız?

İleri yaş hastalığı olarak bilinen demans artık günümüzde orta yaştaki insanları da tehdit edebiliyor. Alzhemier hastalığının kalıtsal veya edinsel olarak da gelişebildiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, "Hastalığın en belirgin özelliği, beynin normal fonksiyonunu bozmasıdır. Düşük seviyelerde eğitim bu hastalığa olumsuz etki yapabildiği gibi, yaşanılan bir şok, travma etkisi veya uzun süreli elektromanyetik alan maruziyeti oluşturan bir olay da bu hastalığı tetiklemektedir” diye konuştu.

RUH HALLERİNDE ANİ DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR

Hastalığın günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen hafıza kaybı, iletişim kuramama, çok basit konularda bile karar verememe, eşyaların yerini karıştırma, kazanılmış becerileri kaybetme ve davranış değişiklikleri gibi bulguları olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Emre Çevik, şunları vurguladı:

“Öncelikle bu bulgulara benzer şikâyetleri olan kişiler mutlaka konusunda uzman bir hekime başvurmalıdır. Yeni öğrenilen bilgilerin unutulması, Alzheimer'ın erken belirtilerinden biridir. Kişiler daha sık unutmaya başlarlar ve hatırlamakta çok güçlük çekerler, bazen hiç hatırlayamazlar. Günlük işlerini yapamaz, basit kelimeleri bulamaz ve uygun olmayan kelimelerle değiştirebilirler. Karar veremez, yargılayamaz, kendi çevrelerinde ve hatta semtlerine gitmekte zorlanırlar, kaybolabilirler, para hesabını karıştırırlar, alışveriş yaparken zorlanmaya başlarlar. Ruh hallerinde çok çabuk değişiklikler yaşayabilirler, çabuk alınabilirler, hemen ağlayabilirler, sinirli ve suçlayıcı olabilirler.”