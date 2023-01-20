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Gece lavabo giderine dökeceğiniz tuzun etkilerine inanamayacaksınız!

20.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem mutfak hem de banyo lavabo giderleri oldukça fazla sorunlara neden oluyor. Tesisat problemleri, yiyecek atıklarının giderlerde birikmesi ya da yemek yağlarının donarak borularda kalması tıkanmış lavabolara ve kötü kokulara sebep olabiliyor. Lavabo giderlerindeki sorunlardan kurtulmanız için etkili bir yöntem bulunuyor.

Gece lavabo giderine dökeceğiniz tuzun etkilerine inanamayacaksınız!

Lavabo giderlerindeki kokular tüm evin kötü kokmasına sebep olabiliyor. Özellikle kış aylarında daha da artış gösteren bu durum can sıkıcı olabiliyor. Lavabo giderlerindeki kötü kokuları geçirmek için kimyasal ürünlere tonlarca para vermenize gerek yok. Her mutfakta bulunan temel malzemeler ile eviniz mis gibi kokacak.

GİDER KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN

TUZ SİRKE KARBONAT KARIŞIMI

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Yemek yağlarının donarak lavabo borularının üzerinde birikmesi, mutfak lavabosundan kötü kokular gelmesine sebep olur. Biriken yağların çözülmesini sağlamak için;

  • Bir tencerede su ısıtın.
  • İçerisine 1 su bardağı sirke ve yaklaşık bir avuç kadar tuz ekleyin.
  • Karışımın içerisine bir miktar karbonat ekleyerek karıştırın ve lavabodan dökün.
  • Sıcak su ile hazırladığınız bu karışım lavabo giderinde kalan atıkları temizleyerek donmuş yağları çözecektir.

KAHVE TELVESİ VE SICAK SU

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Oldukça basit bir yöntem. Şöyle bol köpüklü bir kahve keyfinden sonra telvelerinizi lavabo temizliğinde kullanabilirsiniz.

  • İçtiğiniz kahvenin telvelerini yıkamak yerine lavaboya dökün.
  • Telvenin borulara inmesi için biraz bekledikten sonra üzerine sıcak su dökün. Hepsi bu kadar.
  • Kahve telvesi yağların çözülmesini sağlayacak ve kötü kokuları yok edecektir.

KARBONAT VE LİMON SUYU

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  • 2 adet limonun suyunu sıkın ve biraz ısıtın.
  • Hazırladığınız limon suyunun içerisine 2 ya da 3 kaşık karbonat ekleyerek karıştırın.
  • Köpüren limon suyu ve karbonat bileşimini lavaboya dökün ve 10 dakika bekleyin.
  • Bu işlemin ardından lavabonuzu ılık su ile temizleyin. Kötü kokudan eser kalmayacaktır.
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