Gece mi yoksa gündüz mü doğdunuz? İşte doğum vaktinin hayata olan etkileri...

Doğum vaktinin kişinin yaşamına olan etkileri Astrolojiye göre paylaşılıyor. Güneşin doğduğu anlarda dünyaya gelenler ile geceleyin doğanların yaşamları arasında elbetteki farklılıklar oluyor. Doğum vaktinin hayata olan etkilerini merak ediyorsanız doğtu yerdesiniz!

Gündüz doğumlu bir kişiysen eğer; hayata daha pozitif yaklaşırsın. Genle yapı itibariyle girişken bir yapın vardır. Girdiğin hemen her ortamı ısıtırsın. İnsanlar bir şekilde sana daha fazla çekilirler. Yönetici, otorite olmaya yani eril enerjiye daha müsait bir yapın vardır. Sahne sanatları ilgini çekiyor olabilir. Mutlaka sana özel bir yeteneğin vardır (iyi yemek yapmak, dikiş dikmek, örgü örmek gibi). Alıcı olmaya daha müsait olabilirsin. Gururlu bir yapın olabilir.

Gece doğumlu bir kişiysen eğer; daha duygusal bir yapın olabilir. Hayatında kadın figürler daha aktif bir şekilde yer alabilir. Yazarlık, resim, şiir gibi yeteneğin olabilir. Daha içe dönük bir enerjiye sahip olabilirsin. Duyguların ve düşüncelerin değişkenlik gösterebilir. Geçmiş ve ataların senin için önemli olabilir. Maddi ya da manevi güvenceye çok önem verebilirsin. Verici olmaya daha müsait olabilirsin. Zaman zaman anlam veremediğin hırçınlıkların olabilir. Affetmeye çok açık bir yapın olabilir.



