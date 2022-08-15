Gece nöbetindeki taksiciyi öldüresiye darbettiler! O anlar kamerada

İstanbul Şile'de alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, taksi durağında gece nöbetindeki şoföre sandalye ve sopalarla saldırdı. Taksi şoförü kafasından yaralanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Şile'de, 14 Ağustos Pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, bilinmeyen bir nedenle taksi durağında nöbetçi Erdem Örük'e saldırdı. Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şüpheliler güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Arkadaşları, darbedilen taksi şoförünü İstanbul Şile Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kafasında yarıklar oluşan Örük, iş göremez raporu alırken, saldırganlar kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren taksiciler polis karakolunun önünde, olayı protesto etti.

"DAVACI OLMAMIZA RAĞMEN SERBEST KALDILAR"

Saldırganların ilçede esnaf olduğunu ve kendileriyle hiçbir husumetinin olmadığını belirten Erdem Örük, "Bu benim başıma geldi. Başka bir arkadaşımızın da başına gelebilir. Adamlarla hiçbir derdimiz yok. Öyle vurdular ki kafamda dört adet dikiş var. Kollarım, sırtım her yerim mos mor. İş göremez raporu aldım. Ama davacı olmamıza rağmen ne yazık ki şahıslar serbest kaldı. Ağrıma gidiyor hiç sebep yokken sopalı demirli saldırıya uğramak. Yapanların serbest kalması adalet mi" dedi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Saldırı, taksi durağının güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Erdem Örük içeride uyuduğu sırada duyduğu sesler üzerine kapıya yöneliyor. 2 kişi de o sırada Erdem Örük'ü darbetmeye başlıyor. Daha sonra sandalye ve sopayla Örük'e saldırıyorlar. Çevredekiler de bir süre sonra taksi durağına gelerek kavgayı ayırmaya çalışıyor. Saldırganlardan biri ayırmaya çalışanlara da sopayla vuruyor. Ardından saldırganlar güçlükle de olsa olay yerinden uzaklaştırılıyor. (DHA)

