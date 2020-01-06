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  4. Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul’da etkili oldu

Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul’da etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 02:04 | Son Güncelleme

Meteorolojinin İstanbul için tahmin ettiği yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin İstanbul için tahmin ettiği yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağış yollarda su birikintisine sebep oldu. Yağmurun ilerleyen saatlerde de etkili olacağı öğrenildi.
Soğuk ve yağışlı hava Türkiye’nin dört bit yanında etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Anadolu’da kendini kar şeklinde gösteren yağışlı hava İstanbul’da yağmur şeklinde etkisini gösteriyor. Meteorolojinin pazar günü İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan yağmur şehir genelinde kendini göstermeye başladı.
Yağmur yağışından dolayı caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Belediyelere bağlı fen işleri ekipleri de yağmurun sebebiyet vereceği su baskınlarına karşı merkezi noktalarda hazır olarak beklemeye devam ediyor.
Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ilerleyen saatlerde de etkili olacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşlara su baskını gibi olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğin duyurdu.

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