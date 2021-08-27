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Gece saatlerinde bu siteler rekor kırıyor

27.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde müstehcen sitelerine olan ilgi artmış durumda. Malum pandemiden ötürü insanlar evlere kapanınca bazı alışkanlıklar da değişti.

Gece saatlerinde bu siteler rekor kırıyor

Erotik içerikli sitelerindeki son istatistiklere göre en çok ziyaret edilen saatler gece yarısına yakın saatler. Peki ama neden?
Bu süreçte müstehcen sitelerine olan ziyaret sayıları önemli ölçüde arttı. Zaten bunu daha önce yaptığımız bir haberde de sizlerle paylaşmıştık.

Peki en çok izlenen saatler hangileri? ABD’de yapılan bir araştırmaya göre en çok izlenen saatler 22:00 – 00:00 arası. Yani insanlar geç saatlerde içerikleri izlemeyi tercih ediyor.

Gün ortalarında ise  izlenme süreleri düşüyor. Sabah saatlerinde ise bu süre dibe vuruyor diyebiliriz.

Pandemi sürecinde artan bir diğer unsur ise müstehcen sitelerindeki premium üyelerin sayısı. Malum ABD’de hizmet veren pek çok müstehcen sitelerine premium üyelikler mevcut. Bu üyeler özel videolara ulaşabiliyorlar ya da bazı videoların tam versiyonlarını izleyebiliyorlar.

Yapılan araştırma pandemi ile birlikte üye olan kişi sayısının da önemli bir şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Görünen o ki pandemi sonrasında dünya nüfusunda da önemli artışlar yaşanacak. Zira eve kapanan insanlar vakit geçirmek için farklı yollara başvuruyor gibi görünmekte.

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