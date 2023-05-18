Gece saatlerinde fark ettiler... İstanbul'da iki bina tahliye edildi! 'Titreşimden dolayı korktular'

Gece saatlerinde İstanbul Kartal’da Orhantepe Mahallesi'nde 7 katlı binanın taşıyıcı kolonunda çatlak oluştuğunu fark eden apartman sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler binada inceleme yaparken, 16 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu binanın yanındaki 14 daire ve 5 dükkanın bulunduğu apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 7 katlı apartmana ilişkin yıkım kararı alındığı öğrenildi. Ekipler boşaltılan diğer 7 katlı binada da inceleme yaptı. Kolonlarında çatlak oluşan bu apartmanın da yıkılacağı bildirildi. Öte yandan iki binanın hemen yanındaki bir apartmanın ise kontrollü olarak yıkılıyor. İşte tüm detaylar...

"TİTREŞİMDEN DOLAYI YAN BİNADAKİ VATANDAŞLAR KORKTULAR"

Öte yandan, iki binaya da yakın bir alanda başka bir binanın kontrollü yıkımının yapıldığı görüldü.

Yıkımı yapan ekipteki görevlilerden Osman Aktaş, "Yıkım firması yıkımı yaparken yan binadakiler kendilerini tehlikede buldular. Onun için yıkım kararı çıktı. Yan binanın kolonları çatlaktı zaten ve alt tarafta kolon da yok. Eski olduğu için yan bina çürüme noktasına gelmiş. Biz de yan tarafta yıkım yapınca titreşimden dolayı yan binadaki vatandaşlar korktular. Belediye ekiplerimiz sahada olduğu için bizim yıkımımızı durdurdular ve buranın da tahliyesine karar verdiler. Şu anda iki bina boşaltıldı. Bir tanesinin yıkımı netleşti, diğerine ise karar verecek belediye ekipleri" dedi.

Binanın kolonundaki çatlaklar, bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA/AA)



