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Gece saatlerinde evine girip bekledi! Babasına pusu kurup pompalı tüfekle öldürdü

23.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası Musa U.'ya daha önce de çeşitli saldırılarda bulunan, üstelik uzaklaştırma kararı verilen 15 yaşındaki S. U., baba katili oldu. Mersin'de yaşanan olayda S. U., annesiyle babasının ayrı yaşamaya başlamasından sonra bir gece babasının evine gidip bekledi. Babası eve gelince ise pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Musa U.'nun cansız bedenini ihbar üzerine eve gelen polisler buldu. Bu sırada olay yerinden kaçan S. U., saatler süren çalışma sonrası yakalandı.

Gece saatlerinde evine girip bekledi! Babasına pusu kurup pompalı tüfekle öldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yaşındaki S. U.'nun işlediği cinayet kan dondurdu. Annesiyle yaşamaya başladıktan sonra arasının bozulduğu babasına pusu kurup öldüren S. U. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLAYINCA BABASIYLA ARASI BOZULDU

İddiaya göre, Karayollarında işçi olarak çalışan Musa U. ile eşi şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. 15 yaşındaki çocukları S.U.'nun da annesi ile birlikte kaldığı zaman diliminde babası Musa U. ile arası bozuldu.

EVİNE GİRİP PUSU KURDU

Daha önce babasına çeşitli saldırılarda bulunan ve uzaklaştırma kararı verilen S.U., Musa U.’nun evine gece saatlerinde gitti. Burada bir süre bekleyen S.U., babasını eve gelince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Polis eve girdiği sırada Musa U.’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli S. U. ise polisin 2 saatlik süren çalışması sonrası yakalandı.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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cinayet pompalı tüfek pusu

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