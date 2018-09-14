Gece sarhoş oldu, sabah böyle uyandı!

Köylüler adamı kafası egzos borusuna sıkışmış halde uyurken buldu.
Zar zor İngiliz anahtarıyla çıkarılan egzoz borusunun ardından rahata kavuşan adam bir önceki geceye dair hiç bir şey hatırlamadığını söyledi.
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Esra Erol’un programında akılalmaz olay!
Trump'a darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!
Sanat okulunda büyük skandal!
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum