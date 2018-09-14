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Gece sarhoş oldu, sabah böyle uyandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

İlginç olay Vietnam'da yaşandı. Bir önceki gece eğlenmeye çıkan kimliği belirtilmeyen adam sabah uyandığında kafasının motosikletin egzoz borusuna sıkışmış olduğunu fark etti.

Köylüler adamı kafası egzos borusuna sıkışmış halde uyurken buldu.

Zar zor İngiliz anahtarıyla çıkarılan egzoz borusunun ardından rahata kavuşan adam bir önceki geceye dair hiç bir şey hatırlamadığını söyledi.

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Vietnam gece sarhoş egzoz egzoz borusu kafası sıkıştı

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