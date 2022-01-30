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Gece tartıştığı annesini iterek düşürdü, sabah cansız bedenini buldu

30.01.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da anne ile kızın tartışması sonrasında kan donduran bir olay yaşandı. 24 yaşındaki A.S. tartıştığı annesi Elife Sevinç'i iterek düşürdü. Yerden kalkan anne, hava almak için balkona çıktı. Düşmenin etkisiyle yaralanan kadın balkonda hayatını kaybetti. Annenin cansız bedeni ertesi sabah kızı tarafından bulundu. Yaşanan olay sonrası annesini iterek ölümüne sebep veren genç kız gözaltına alındı.

Gece tartıştığı annesini iterek düşürdü, sabah cansız bedenini buldu

Konya'da, Elife Sevinç (61), dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası kızı A.S.'nin (24), itmesi ile yere düştü. Kalktıktan sonra balkona çıkan Sevinç, sabah kızı tarafından ölü bulundu. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alınan A.S., adliyeye sevk edildi.

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SABAH 06:00'DA BULDU

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşit Pınar Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, A.S. belirlenemeyen nedenle annesi Elife Sevinç ile tartıştı. Tartışma sırasında A.S.'nin iteklediği annesi yere düştü ve beton zemine başını çarptı. Tekrar ayağa kalkan Elife Sevinç, hava almak için balkona çıktı. A.S. de odasına geçip uyudu. A.S., saat 06.00 sıralarında uyandığında annesini balkonda yerde hareketsiz buldu. Başında da kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Elife Sevinç'in öldüğünü belirledi. Elife Sevinç'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Gözaltına alınan A.S. ilk ifadesinde ''Akşam annemle tartıştık. Tartışma sırasında bana zarar vereceğini düşünerek itekledim ve yere düştü. Sonra ayağa kalktı. Hava almak için balkona çıktı. Ben de odamda uyudum. Sabah uyandığımda annem odasında yoktu. Balkona baktığımda başında kan vardı ve hareketsiz haldeydi'' dediği öğrenildi.
A.S., taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edildi.

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kadın cinayeti Gözaltı Konya
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