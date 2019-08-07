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Gece uyanıp balık tutmak isteyen minik Evren'in görüntüleri gülümsetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, gece uyanıp ısrarla balık tutmaya gitmek isteyen ve bunun için gözyaşı döken 21 aylık Evren Günay'ın o anları, yakınlarınca görüntülendi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, gece uyanıp ısrarla balık tutmaya gitmek isteyen ve bunun için gözyaşı döken 21 aylık Evren Günay'ın o anları, yakınlarınca görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gülümsetti.

Nikfer Mahallesi'nde yaşayan düğün fotoğrafçısı Sinan Günay'ın 21 aylık oğlu Evren, dün saat 02.00 sıralarında uyandı. Babasının balık avcılığı hobisi gereği oltalarla birlikte büyüyen Evren, yatağından kalkıp balık tutmaya gitmek istediğini söyledi. Ağlayarak gözyaşı döken oğlunu bir türlü saatin geç olduğuna ikna edemeyen Sinan Günay, evdeki iki oltasını da alıp Evren'i ilçede bulunan Aydoğdu Gölü'ne götürdü. Gölde olta hazırlığı yaparken uyuyakalan oğlunu gören baba Günay, Evren'i yeniden eve geri getirdi. Sabah uyanan Evren, tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Günay oğlunu tekrar göle getirdi. Oltayı eline alan Evren, babasıyla birlikte balık tutmaya çalıştı.

Öte yandan Evren'in, gece balık tutmaya gitmek istediği için ağladığı o anların videosu, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Evren'in o anları, izleyenleri gülümsetti.

'OĞLUMLA BALIK TUTARAK EĞLENİYORUZ'

​Gençliğinden beri hobi amaçlı balık tuttuğunu söyleyen Sinan Günay, kendisini gören oğlunun da balık tutmak istediğini ve oyuncak oltalarla oynayarak zaman geçirdiğini anlattı. Gece uyanarak balık tutmak istediğini söyleyen oğlunu ikna edemediğini ifade eden Günay, "Yarım saat ikna etmeye çalıştım ancak başaramadım. Ağlamaya başladı, kıyamadım ve gecenin bir yarısı balık tutmak için göle getirdim. Göle gelip hazırlık yaptığım sırada oğlum uyuyakaldı. Eve geri döndük. Sabah uyandığında tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Tekrar göle gelip balık tutmaya başladık. Oğlumun eğlencelerinden biri de bu. Oğlumla birlikte balık tutarak eğleniyoruz" dedi.

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