Gece uyanıp balık tutmak isteyen minik Evren'in görüntüleri gülümsetti

Öte yandan Evren'in, gece balık tutmaya gitmek istediği için ağladığı o anların videosu, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Evren'in o anları, izleyenleri gülümsetti.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, gece uyanıp ısrarla balık tutmaya gitmek isteyen ve bunun için gözyaşı döken 21 aylık Evren Günay'ın o anları, yakınlarınca görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gülümsetti.

'OĞLUMLA BALIK TUTARAK EĞLENİYORUZ'

​Gençliğinden beri hobi amaçlı balık tuttuğunu söyleyen Sinan Günay, kendisini gören oğlunun da balık tutmak istediğini ve oyuncak oltalarla oynayarak zaman geçirdiğini anlattı. Gece uyanarak balık tutmak istediğini söyleyen oğlunu ikna edemediğini ifade eden Günay, "Yarım saat ikna etmeye çalıştım ancak başaramadım. Ağlamaya başladı, kıyamadım ve gecenin bir yarısı balık tutmak için göle getirdim. Göle gelip hazırlık yaptığım sırada oğlum uyuyakaldı. Eve geri döndük. Sabah uyandığında tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Tekrar göle gelip balık tutmaya başladık. Oğlumun eğlencelerinden biri de bu. Oğlumla birlikte balık tutarak eğleniyoruz" dedi.

