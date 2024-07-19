Gece uyutmuyor, sabah esmiyor! Sıcaklıklar ne kadar devam edecek? Daha da terletecek 8 derece detayı

Temmuz ayının ortalarına girilirken sıcak havalar kendini iyiden iyiye hissettirdi. Sıcak havalarla birlikte nem oranları da rekor kırdı. Dün İstanbul'da iki ilçede nem oranı yüzde 100'e ulaşmıştı. Sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Sıcak hava dalgası sebebiyle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

UYUTMAYACAK 8 DERECE DETAYI

Yüzde 100’u bulan nem oranları ile sıcaklıklar ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek. Tahminen İstanbul 26 Temmuz’a kadar çöl sıcaklıklarını yaşayacak. Öte yandan Prof. Dr. Meral Mert, aşırı sıcaklara karşı tedbir alınmasını isteyerek “Bazen yol kenarında bayılmış kişilerin sedyeyle getirildiğini görüyoruz, dikkat etmeliyiz” dedi.

"PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK"

Meteoroloji raporlarıysa sıcak ve nemli havanın bir süre daha etkili olacağını gösteriyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Bu aşırı nem pazar günü yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Yüzde 99'dan yüzde 75'e doğru bir düşüş olacak. Ayın 24'ünden itibaren sıcaklıkların da biraz düşmesi, bize biraz serinlik sağlayacak. En azından rüzgarlar serinlik verecek." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVERCİNLER DE BUNALDI

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da insanların yanı sıra hayvanlar da serinlemek için her yolu deniyor. Balıklıgöl’ün cami avlusundan geçen su, güvercinlerin âdeta banyosu oldu. Suya konan kuşlar duş alarak serinlemeye çalıştı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır