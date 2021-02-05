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  4. Gece vakti aracı kurşunlanan kadın: Bizi mi öldürecekler bilmiyorum

Gece vakti aracı kurşunlanan kadın: Bizi mi öldürecekler bilmiyorum

05.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Denizli’de park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. O sırada evde yalnız olan ve korkudan ne yapacağını bilemeyen araç sahibi Alime Akın, "Herhalde bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler bilmiyorum" dedi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alime Akın'a ait otomobil evinin önünde park halindeydi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler beyaz transit araçla Akın'a ait aracın bulunduğu sokağa gelerek bir süre bekledi. Ardından hareket eden transit, park halindeki otomobilin yanına geldiği sırada peş peşe ateş etti. Sesleri duyarak korkuyla dışarı çıkan Alime Akın, ise olayın şokuyla olan bitene anlam veremedi. Polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın faillerini arama çalışması başlatan polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak bütün araçları tek tek kontrol etti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilin sağ arka camı ve yakıt deposunun bulunduğu kısımda maddi hasar meydana geldi.

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"BİZİ Mİ ÖLDÜRECEKLER BİLMİYORUM"

O sırada evde yalnız olan Alime Akın, şikayetçi olarak polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayın bir işaret olduğunu can güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Akın, "Ben içerideydim. Çıkıp baktığımda 2 tane çocuk vardı. 'Teyze arabanız kurşunlandı' dedi. Evdeydim ve korktum. Yapanları ise tanımıyorum. Yalnız kalıyorum. Yapanlar bulunsun. Herhalde bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler bilmiyorum" dedi.

(DHA)

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