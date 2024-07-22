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  4. Gece vakti mahallede korku dolu anlar! 'Evi neden yaktın?' sorusuna verdiği yanıt şoke etti

Gece vakti mahallede korku dolu anlar! 'Evi neden yaktın?' sorusuna verdiği yanıt şoke etti

22.07.2024 09:21
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Bursa’da bir kadın; ailevi nedenlerini öne sürüp 4 katlı binanın giriş katında oturduğu evi ateşe verdi. Korku dolu anlar yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, gözaltına alınan kadın, ‘evi neden yaktın ?’ sorusuna “Yakmak istedim, yaktım” diye karşılık verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorun yaşayan F.Ş., evde tartışma yaşadı. Sinir krizine giren F.Ş., yaşadığı tartışma sonrası herkes uyurken gece vakti bulunduğu 4 katlı binanın giriş katını ateşe verdi.

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Çıkan dumanlar üzerine komşular panik içinde binayı boşaltırken, 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Facianın önüne geçen itfaiye, dairede söndürme çalışmalarını tamamlarken, polis ise şüpheli kadını almak için uğraştı.

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"YAKMAK İSTEDİM, YAKTIM"

Polisin ‘evi neden yaktın?’ sorusuna F.Ş.’nin cevabı “Yakmak istedim, yaktım” oldu.

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Olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallenin panik yaşadığı anlar kameraya anbean yansıdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa
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