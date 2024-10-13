Gece yarısı 7,2'lik deprem uyarısı! Hem Erzurum hem Afyonkarahisar sallandı, Prof. Dr. Ercan tehlikeye iki haritayla dikkat çekti

Deprem ülkesi olan Türkiye dün geceden sabah saatlerine dek sallanmaya yine devam etti. Saat 23:29'da Erzurum ve çevresi 3.8 büyüklüğündeki, saat 03:14'te Afyonkarahisar ve çevresi 4,4 büyüklüğündeki depremleri hissetti. Deprem uyarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki depremin de bölgede daha büyük depremlerin habercisi olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

ERZURUM VE AFYONKARAHİSAR'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Erzurum'da 23:29'da meydana gelen depremin merkez üssü AFAD'ın açıklamasına göre Pasinler'di. 3,8 büyüklüğündeki deprem 4,66 km derinlikte gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da ise 03:14'te 10.26 km derinlikte 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

"UYARICI"

Bu depremler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın da dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ercan, öncelikle Afyonkarahisar depreminin 4,4 "uyarıcı" olduğunu belirtti.

"BÖLGENİN GERİLMEKTE OLDUĞUNUN BELİRTİSİ"

Daha sonra Erzurum-Pasinler merkez üslü depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Ercan, bölgenin gerilmekte olduğunua vurgu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Erzurum-Pasinler M4,0 deprem, Erzurum-Pasinler-Kars’a uzanan sağ, sol atımlı, bindirmeli kırıkların kavşağında oluşmuştur. Bölgenin gerilmekte olduğunun bir belirtisidir. Bölge yıkıcı depremlere gebedir. Ne var ki süreyi bilmiyoruz."

"7,2'LİK DEPREME GEBE"

Ercan, Afyonkarahisar depremine ilişkin bir açıklama daha paylaşırken 7,2 büyüklüğünde deprem uyarısıyla dikkat çekti. İkinci paylaşımda şu ifadelere yer aldı:

"Afyon-Sinanpaşa sarsım boğluğunda 03,14 deki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir. Kaplıcalar,kızık alanlar(jeotermal) kırıkların diriliğini gösterir. Sağlam yerde sağlam yapı."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır