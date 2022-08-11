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Uşak'ta gece yarısı feci kaza! 43 kişi yaralandı, vali olay yerine geldi

11.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece yarısı saatlerinde onlarca kişinin yaralandığı korkunç bir trafik kazası yaşandı. İzmir-Uşak kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüste kaza sonucu 41 yolcu ve otobüsün şoförleri yaralandı, 25 yaşındaki muavin Rasim Kutlucan ise yaşamını yitirdi. Bölgeye gelerek açıklama yapan Uşak Valisi Turan Ergün olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken TIR şoförü gözaltına alındı.

Uşak'ta gece yarısı feci kaza! 43 kişi yaralandı, vali olay yerine geldi

Korkunç kaza gece 03.00 sularında meydana geldi. İ.Ö.'nün (59) kullandığı ES Turizm'e ait 06 PK 929 plakalı yolcu otobüsü İzmir-Uşak kara yolunda seyrederken Çınarcık Köyü yakınlarında aynı istikamette giden E.A. (42) idaresindeki 43 AAF 342 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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MUAVİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otobüste muavin olarak çalışan Rasim Kutlucan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 41 yolcu ile otobüsün sürücüleri İ.Ö. ve A.Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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VALİ ERGÜN'DEN AÇIKLAMA

Uşak Valisi Turan Ergün, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'tan bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Ergün, "Kaza bugün saat 03.00 civarında meydana geliyor. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz TIR'ın dorsesine arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var. Yaralıların tamamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özel Öztan Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığımız bilgilere göre yaralılardan hayati tehlikesi olan yok, bu sevindirici haber. Yol da şu anda tek şeritten trafiğe açık. Cumhuriyet savcılığı da zaten olayla ilgili soruşturma başlattı." dedi.

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TIR ŞOFÖRÜNE GÖZALTI

Öte yandan TIR sürücüsü E. A. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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