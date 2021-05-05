HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gece yarısı basına sızan ses kaydı şok etkisi yarattı!

Gece yarısı basına sızan ses kaydı şok etkisi yarattı!

05.05.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmak için görüştüğü Yamina-Sağ'a partisi liderlerinden Ayelet Şaked'in gece yarısı basına ses kaydı sızdı.

Gece yarısı basına sızan ses kaydı şok etkisi yarattı!

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 6 Nisan’da hükümet kurmak için İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verdiği süre sonda erdi. Netanyahu’nun koalisyon kurmak için müzakere ettiği Yamina-Sağ’a partisinin önde gelen temsilcilerinden ve Netanyahu’nun 2015-2019 yıllarındaki kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ayelet Şaked'in ses kaydı basına sızdı. Gece yarısı sızan ses kaydında Şaked’in Netanyahu ve eşi Sara hakkında, 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz ediyor.

"NETANYAHU ADETA DİKTATÖR VE ZORBA"

Şaked’in Netanyahu hükümeti hakkında konuştuğu ses kaydında "İktidarda kalmak istiyor. Onun (Netanyahu) ve karısı (Sara) güç arzusu var. Adeta Diktatörler! Hatta bir gibiler. Kenara çekilmeye hiç hazır değiller. Biz öyle değiliz. Netanyahu'nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?' ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİ

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu'ya verilen süre dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Rivlin'in, 23 Mart seçimlerinde Likud partisinden sonra ikinci sırada gelen Yesh Atid (Gelecek Var) partisinden 57 yaşındaki Yair Lapid liderine görevlendirilebileceği üzerinde duruluyor.

Lapid veya Bennett görevlendirilse de her iki ismin de koalisyonu kurmak için yeterli desteği bulmakta oldukça zorlanacağı ifade ediliyor.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

KAYNAK: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
ABD’de 50 yıl sonra bir ilk: Doğum oranları yüzde 4 düştüABD’de 50 yıl sonra bir ilk: Doğum oranları yüzde 4 düştü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İsrail

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.