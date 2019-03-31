Gece yarısı belli oldu! Tarihte ilk gerçekleşti

Sandıkların kapanmasıyla heyecanlı bekleyişin başladığı Slovakya'da sonuçlar gece yarısı belli oldu. Yapılan seçim tarihte yer edecek bir sonucu da beraberinde getirdi. Yüzde 58 oy oranı alarak ülkenin cumhurbaşkanı seçilen kişi Zuzana Caputova oldu. Böylelikle ülkede ilk kez bir kadın Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu.