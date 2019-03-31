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Gece yarısı belli oldu! Tarihte ilk gerçekleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

Slovakya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları belli oldu. Sandık başına giden binlerce kişi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Zuzana Caputova kazandı.

Sandıkların kapanmasıyla heyecanlı bekleyişin başladığı Slovakya'da sonuçlar gece yarısı belli oldu. Yapılan seçim tarihte yer edecek bir sonucu da beraberinde getirdi. Yüzde 58 oy oranı alarak ülkenin cumhurbaşkanı seçilen kişi Zuzana Caputova oldu. Böylelikle ülkede ilk kez bir kadın Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu.

Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Avrupa'nın merakla takip ettiği seçimlerde sonuçlar gece yarısı belli oldu. Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Zuzana Caputova kazandı.
Caputova, oy vermeye kızıyla birlikte gitti.
Sandıklar kapandığında heyecan zirve yaptı.
Ve 45 yaşındaki Caputova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Kutlamalar sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Avrupa Birliği yanlısı olan kadın politikacı, seçimlerin ikinci turuna favori olarak girmişti.
Gece yarısı açıklanan sonuçlara göre, Caputova oyların yüzde 58'ini aldı.
Rakibi Maros Sefcovics yüzde 41'de kaldı.
Bir avukat olan Caputova, İlerici Slovakya Partisi'nin adayıydı.
İktidardaki Yön-Sosyal Demokrat SMER Partisi ise yarışa Maros Sefcovics ile girdi.

RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANMADI

RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANMADI
Ülkede henüz resmi sonuçlar açıklanmış değil.
Ancak oyların yüzde 95'i sayıldı.
İki hafta önce gerçekleşen bir önceki turda Caputova yüzde 40, Sefcovics yüzde 18 oy almıştı.
Caputova, 1993'ten bu yana bağımsız olan ülkenin beşinci cumhurbaşkanı.
Kadın politikacı, yolsuzluk karşıtı vaatleriyle seçim kampanyasında öne çıktı.
Bir diğer vurgu yaptığı başlık, değişimdi.

YOLSUZLUK KARŞITI MESAJLARIYLA ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

YOLSUZLUK KARŞITI MESAJLARIYLA ÖN PLANA ÇIKMIŞTI
Caputova, liberal görüşleriyle tanınıyor.
Seçimi kazanması, Avrupa’da hızla artan popülizm, aşırı sağ ve AB karşıtı eğilimlere karşı bir darbe olarak yorumlanıyor.
Avukatın yolsuzluk karşıtı mesajları özellikle gençleri ve eğitimli kesim tarafından büyük ilgi gördü.
Ülkede, Cumhurbaşkanı makamı sembolik olsa da üst düzey savcı ve hakimlerin atamalarını veto edebiliyor.
Bu durum yolsuzlukla mücadele için büyük önem taşıyor.

ÇEKYA'DAN AYRILMIŞTI

ÇEKYA'DAN AYRILMIŞTI
Slovakya, Çekya’dan ayrılıp bağımsızlık ilan etti.
Ülkede 4,4 milyon seçmen var. Cumhurbaşkanını halk seçiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Slovakya Slovakya Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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