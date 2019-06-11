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Gece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1’i polis olmak üzere toplamda 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken 1 kişiyi de boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.Tekirdağ’da bulunan bir kıraathanede, İbrahim Y.

Gece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1’i polis olmak üzere toplamda 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken 1 kişiyi de boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Tekirdağ’da bulunan bir kıraathanede, İbrahim Y. isimli şahıs tartıştığı 2 kişiyi ve olay yerine gelen polisi bıçakladıktan sonra kaçmaya çalıştı. İzini kaybettirmeye çalışan şahıs bir apartmanın beşinci katında bulunan İsmail Şentürk’ü de boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerince yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay
Olay dün gece saat 11.00 sıralarında Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Y. (55), isimli şahıs bulunduğu kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı iki kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek şahsı yakalamaya çalıştı. İbrahim Y. bir polisi de kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Dehşet saçtı kendini eve kilitledi
İzini kaybettirmeye çalışan İbrahim Y. girdiği apartmanın beşinci katında karşısına çıkan 57 yaşındaki İsmail Şentürk’ü boğazından bıçakladı. Boğazından bıçak darbesi alan Şentürk hayatını kaybederken zanlı kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs kendini kilitlediği evden gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Şentürk ise Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandı

Gece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandı

Gece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandı

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