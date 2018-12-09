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Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 04:09 | Son Güncelleme

Denizli’de bir restoranda darbukacıyla tartışan şahıs silahına sarıldı. Darbukacıyı yaralayan zanlı, olayla alakası olmayan restoran çalışanını öldürdü.

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan D. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı, kavgada iddiaya göre Seyhan D. mutfağa girerek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Yine iddiaya göre O.D., yanındaki silahla restoranın mutfak kısmına rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar mutfakta çalışan Haydar Varan ile Seyhan D.’ye isabet etti. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Varan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, bacağından yaralanan Seyhan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Varan’ın fanatik bir Denizlispor taraftarı olduğu ve diğer taraftarlar tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Silahlı kavga darbukacı

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