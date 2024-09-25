Gece yarısı eski boksörün evinden yükselen sesler mahalleyi ayağa kaldırdı! Ortalığı birbirine kattı, Özel Harekat evine kadar girdi

Bursa'da gece yarısı hareketli ve gergin anlar yaşandı. Eski boksör olduğu iddia edilen İsmet Kahrıman (45) evinde yüksek sesle müzik açınca mahalleli ayağa kalktı. Kahrıman bir de polislere pencereden silahı doldur-boşalt yapınca takviye ekip istendi, düğmeye basıldı.

MAHALLELİ GECE YARISI MÜZİK SESİNE UYANDI

Olay, saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Köroğlu Sokak’ta meydana geldi.

Eski boksör olduğu iddia edilen İsmet Kahrıman, oturduğu 4 katlı binanın en üst katındaki evinde yüksek sesle müzik dinlenmeye başladı.

UYARMAYA GELEN POLİSE SİLAH DOĞRULTTU

Gürültüden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Kahrıman’ı müziğin sesini kısması için uyardı.

Ancak İsmet Kahrıman, pencereye çıkıp tabancasını polis ekiplerine doğrulttu. Şüpheli silahı doldur-boşalt yapınca polis, bölgeye takviye ekip istedi.

ÖZEL HAREKAT EVİNE GİRDİ

Şüpheli, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır