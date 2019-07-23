Gece yarısı evine girdiği nişanlısını öldüren şüpheli, Ankara’da yakalandı

Sultangazi’deki evinde nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sultangazi’de bir binanın bodrum katında gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gülen Pamukcu (27) isimli genç kadın daha önce bir evlilik yapmış ancak anlaşmazlıklar yüzünden boşanmıştı. Önceki evliliğinden 6 yaşında bir çocuğu olan Pamukcu, Ankara’da yaşayan Ali U. ile nişanlandı. Bir süredir nişanlısıyla aralarında anlaşmazlık olan Gülen Pamukcu, nişanlısını yanından gönderdi. İddiaya göre Ankara’da yaşayan Ali U., yaptırdığı anahtarla gece 04.00 sıralarında eve girerek Gülen Pamukcu’yu 5-6 defa bıçakladı. Olayın ardından şüpheli Ali U. kaçarken, yaralanan Gülen Pamukcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Git istemiyorum’ diyordu"

Gülen Pamukcu’nun nişanlısı Ali U. ’yu istemediğini söyleyen komşu Sevda Kayaoğlu, "Onlar nişanlıydılar. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlardı. Kız bunun huylarını öğrendi. 1-2 aydır istemiyordu. ‘Git istemiyorum’ diyordu. ‘Ailenin yanına git’ diye diye en sonunda yollamıştı. O tekrar geri dönmüş. Kız istemiyordu. Giderken anahtar mı yaptırmış ne yaptırmışsa eve saat 04.00 sıralarında giriyor. Kız yatakta yatarken giriyor eve ve kızı bıçaklamaya başlıyor. 5-6 yerinden bıçaklamış" dedi.