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Gece yarısı feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 04:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile tekstil malzemesi yüklü minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Gece yarısı feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Gebze Jandarma Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kürşat Demir yönetimindeki 34 LLM 28 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde ilerleyen Kadir Karslı yönetimindeki 34 DA 4267 plakalı tekstil malzemesi yüklü minibüsü arkadan çarptı.

Minibüs devrilirken, savrulan otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, Kürşat Demir ile Kadir Karslı ve eşi Hacer Karslı yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karslı çifti Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kürşat Demir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze trafik kazası

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