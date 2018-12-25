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Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 00:12 | Son Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı.

Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldı

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 48 LH 445 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Dorumlar mevkisinde yolun karşısına geçen Raziye Kızılyaprak (51) ile oğlu Ferdi Kızılyaprak'a (23) çarptı.

Kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ferdi Kızılyaprak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Raziye Kızılyaprak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Anne Kızılyaprak'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis, sürücü E.A'yı gözaltına aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Çine trafik kazası

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