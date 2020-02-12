Gece yarısı iki grup birbirine girdi, polis müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Caddesi ile 2. Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

