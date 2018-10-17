HABER

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 08:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

kahramanmarasta-yolcu-otobusu-devrildi-7-olu-24-yaraliek-fotograflar_3189_dhaphoto3

Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

kahramanmarasta-yolcu-otobusu-devrildi-7-olu-24-yarali_5849_dhaphoto2

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

DHA

PARTNERKiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...Kiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...
2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti 2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Göksun Kaza

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Okuyucu Yorumları 36 yorum
Metro'nun parmağı olabilir. Allah rahmet eylesin.
yuhhhh ya adam metro turizm yapmş olabilir diyo ne içiyorsunuz banada verin....
Çüş
otobüs şöfürleri iyi bir eğitimden geçirilmeli can taşıyorlar allah rahmet eylesin
@vest_2121 Gereğinden fazla çalışıp yorulan insana istediğin kadar eğitim ver sonuç değişmez. Önce fiziksel şartlar.
polis arkadaşlar yolda durdurup kimlik kontrolü yapıyorlar ama emniyet kemeri kontrolü yapmıyor nedense..emniyet kemerleri takılı olsaydı hepsi hayattadır..
emniyet kemerini takmayı sen akıl edemiyorsan canını önemsemiyorsan polis napsın
Emniyet kemerini takmak için illa Polis kontrolümü olması gerekiyor . İnsan birazda kendi hayatını düşünecek takacak kemerini . Her gün her saat yollarda binlerce otobüs dolanıyor , hepsini Polisin tek tek kontrol etmesi zor bişey . Hemen topu Polise atmak ne kadar kolay dimi .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan ODTÜ'lülere yerli cep telefonu hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan ODTÜ'lülere yerli cep telefonu hediyesi

Didim'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.