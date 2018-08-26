HABER

Gece yarısı kahreden haber: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 04:23 | Son Güncelleme

Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl’ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.Operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askerin yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bildirildi.

İHA

PARTNERTok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Tok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
Başından vurup intihar süsü verdiler iddiasıBaşından vurup intihar süsü verdiler iddiası
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK asker şehit Karlıova ilçesi Çatak köyü

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.