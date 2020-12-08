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Gece yarısı korkunç kaza: 1’i ağır 3 yaralı

08.12.2020 04:50 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı D-110 yan yol üzeri Malkara girişi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden ilçe merkezine seyreden U.K. (47) yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobil, aynı yöndeki S.K. (38) idaresindeki 22 KC 201 plakalı araca arkadan çarptı.

Yaralıyı sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Kaza sonrası sürücüler ile 22 DH 416 plakalı otomobilde bulunan C.K. (52) yaralandı. Yaralı C.K. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan C.K. ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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