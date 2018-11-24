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Gece yarısı korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 05:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta dönüş yapan ticari bir taksiye çarptı. Kaza sonucu, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Gece yarısı korkunç kaza! Taklalar atarak durabildi: Yaralılar var

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Önder Y. yönetimindeki 06 ABU 326 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine, Göztepe Kavşağı’nda dönüş yapan sürücüsü öğrenilemeyen 35 T 6271 plakalı ticari taksiye çarptı.

TAKLA ATARAK AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle Yunus Önder Y.’nin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Yunus Önder Y.’nin aracı yol kenarında bulunan aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu, sürücü Yunus Önder Y., Koray S., Furkan Y. ve Onur Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Furkan Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, meydana gelen kaza bir güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından Yunus Önder Y.’nin ticari taksiyle çarpıştığı an ve takla attığı anlar görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak trafik kazası

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