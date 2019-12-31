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  4. Gece yarısı korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Gece yarısı korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:48 | Son Güncelleme

Kayseri’de ikamet ettiği 11. kattaki evinin penceresinden düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler mahallesi Billur caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 11. katında ikamet eden F.K (24) isimli genç kadın, evinin penceresinden apartmanın bahçesine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından F.K’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri şüpheli ölüm

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