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Gece yarısı korkunç olay! Onlarca kişi teyakkuza geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 02:05 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, Avcılar Köprüsü'nden Kocabaş Çayı'na atlayarak intihar girişiminde bulundu. Akıntıya kapılarak, gözden kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Gece yarısı korkunç olay! Onlarca kişi teyakkuza geçti!

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Köprüsü üzerine meydana geldi. İddiaya göre, köprüye gelen kimliği belirsiz kişi, Kocabaş Çayı'na atladı. Çaya atlayan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çayın içinde bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini gördü. Akıntının şiddetli ve su seviyesinin yüksek olması nedeniyle polis müdahale edemeyince jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çayda sürüklenen kişi gözden kayboldu.

Bölgeye gelen yaklaşık 30 kişilik ekip, çayda kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Avcılar Köprüsü kocabaş çayı Biga

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