Gece yarısı korkunç olay! Ümraniye'de 4 katlı bina bomba gibi patladı...

Ümraniye, İstiklâl Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi.

NEDENİNİN DOĞALGAZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile birlikte çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi.

'ÇOK KORKTUK SANKİ BOMBA PATLADI'

Çok korktuğunu belirten bina sakini Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim de mutfak, kapılar hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binada, 5 numarada oturuyoruz" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)