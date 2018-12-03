Gece yarısı korkutan deprem! KKTC 4 şiddetiyle sallandı

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 03.16'da merkez \u00fcss\u00fc Girne olan 4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi.\nDepremin yakla\u015f\u0131k 39 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi. (AA)En sa\u011fl\u0131ks\u0131z\u0131 onlar! Bu \u00fclkede ya\u015fayanlar\u0131n midesi \u00e7\u00f6p bidonu gibi! Kartal a\u00e7\u0131klar\u0131nda korku dolu anlar!Kartal'da filika batt\u0131: 4 ki\u015fi bo\u011fulma tehlikesi atlatt\u0131
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