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Ortalık ayağa kalktı! Gece yarısı 'derede ceset' ihbarı korkuttu

22.05.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı hareketlilik yaşandı. 'Derede ceset' ihbarı polisi harekete geçirirken mahalleli de sokağa döküldü. Semt sakinlerinden Zekai Şimşek, 15 yıldır yaşadığı mahallede böyle bir olaya şahit olmadığını belirtti. Şimşek'in 'İkindi namazına giderken gördüm' dediği siyah poşetin gizemi polis ekiplerinin müdahalesiyle çözüldü.

Ortalık ayağa kalktı! Gece yarısı 'derede ceset' ihbarı korkuttu

Olay, Serik’in Merkez Mahallesi’nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Derenin içerisinde siyah poşet gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra merdiven yardımıyla dereye indi. Mahalle halkı olay anını meraklı gözlerle takip ederken, ekipler, büyük bir dikkatle şüpheli poşeti açtı. Açılan poşet içerisinde çıkan çöp ise mahalle halkına rahat bir nefes aldırdı.

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“ÇOK ŞÜKÜR KÖTÜ BİR ŞEY ÇIKMADI”

15 yıldır ikamet ettiği mahallede böyle bir olaya şahit olmadığını belirten Zekai Şimşek, "İkindi namazına giderken poşeti gördüm. Çarşıya gitmiştim sonra eve geldim. Akşam da haber edeyim mi etmeyeyim mi biraz tereddütte kaldım. Sonra aramaya karar verdim ve 112’yi aradım. Geldiler, baktılar çöpmüş. Çok şükür kötü bir şey çıkmadı. Çöp büyük olunca, ben 15 yıldır burada oturuyorum. Daha önce böyle bir poşet atılmamıştı bugüne kadar. Gönül rahatlığıyla yatacağız artık" diye konuştu.

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“KORKULAN BİR ŞEY OLMADI”

Şüpheli poşet içerisinde ceset olduğunun söylendiğini belirten İlyas Tüz ise, "Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ceset filan değilmiş, çöpmüş sadece. Korkulan bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

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