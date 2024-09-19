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  4. Gece vakti mahalle silah sesleriyle yankılandı! Damadına ateş ederken ona siper olan kızını da vurdu... Kadın öldü, damat ağır yaralı

Gece vakti mahalle silah sesleriyle yankılandı! Damadına ateş ederken ona siper olan kızını da vurdu... Kadın öldü, damat ağır yaralı

19.09.2024 07:26
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Aksaray'da gece vakti vahşet yaşandı. M.A. (50), boşanma aşamasında olan damadı R.O.'yu (30) tabancayla vurarak ağır yaraladı, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'u ise (26) öldürdü. Olay yerinde kaçan M.A. aranıyor.

Korkunç olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokakta meydana geldi. 2 çocuk babası R.O., boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı eşi Fadimana Ok ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi M.A. ile karşılaştı. Kayınpeder ve damat arasında tartışma çıktı.

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KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., belinde taşıdığı tabancayla damadı R.O.'ya ateş etti. O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi. R.O. göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çift kanlar içinde kalırken M.A. hızla olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fadimana Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyata alınan R.O.'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, M.A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

BOSANMA-ASAMASINDAKI-DAMADINA-ATES-EDERK_395994_109923Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Aksaray
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