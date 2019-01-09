HABER

Gece yarısı mali operasyon! İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:17 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polisler, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah saat 05.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceden belirlenen birçok adrese operasyon düzenledi.

istanbulda-mali-operasyon_5600_dhaphoto1

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri eş zamanlı girdikleri adreslerde arama çalışması yaptı. İstanbul genelinde çeşitli adreslere yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!
Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilirTiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon gözaltı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kar şaşkınlığı! Yıllar sonra bir ilk

Adana'da 4 yıl sonra bir ilk! Böyle görüntülediler

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ruh sağlığı yasası teklifinden korkutan detaylar! Nüfusunun 6'da birine tanı konulabilir

Ruh sağlığı yasası teklifinden korkutan detaylar!

Günlük burç yorumları 9 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 9 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Hiç kimse sakinleştiremedi! Başkent'te gece yarısı korku dolu anlar

Başkent'te gece yarısı korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.