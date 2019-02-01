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Gece yarısı müstakil eve EYP’li saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 03:41 | Son Güncelleme

Adana’da motosikletli kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.Olay, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi.

Gece yarısı müstakil eve EYP’li saldırı

Adana’da motosikletli kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Olay, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kişi ve kişiler müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıp hızla olay yerinde kaçtı. Gürültü üzerine uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisler EYP’in parçalarını toplayarak detaylı inceleme için emniyete götürdü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.

Gece yarısı müstakil eve EYP’li saldırı

Gece yarısı müstakil eve EYP’li saldırı

Gece yarısı müstakil eve EYP’li saldırı

Gece yarısı müstakil eve EYP’li saldırı

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