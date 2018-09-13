Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

İşte Enver Yılmaz'ın Numan Kurtulmuş'u eleştiren tweetleri;

"EN GİZLİ VE SİNSİ KENDİ ÇIKTI"

"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi...

'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı."

“Edebinizi takının” diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri…

Demek ki, “Ne oldum değil, ne olacağım demeli!” pic.twitter.com/iH5sxdRHrn — Enver Yılmaz (@enveryilmazordu) 13 Eylül 2018

Ayrıntılar geliyor...

