HABER

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 23:07 | Son Güncelleme

AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi. Yılmaz, akşam saatlerinde Twitter üzerinden Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

İşte Enver Yılmaz'ın Numan Kurtulmuş'u eleştiren tweetleri;

"EN GİZLİ VE SİNSİ KENDİ ÇIKTI"

"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi...

'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı."

ORDU-BELEDİYE

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
Bahçeli: Biz 31 Mart 2019'a Cumhurun İttifak ruhunun damga vurmasını istiyoruzBahçeli: Biz 31 Mart 2019'a Cumhurun İttifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti enver yılmaz Enver Yılmaz görevden alındı AK Partili Ordu Belediye Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı

CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.