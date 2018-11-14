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Gece yarısı şaşkına çeviren olay! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 03:34 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan yola dökülen demir parçaları trafikteki araçlar için tehlike yaratırken, 2'si TIR olmak üzere 8 aracın lastikleri patladı.

Gece yarısı şaşkına çeviren olay! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı

Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir araçtan yola demir parçaları döküldü.

Yola dökülen demir parçaları nedeniyle hareket halindeki 2 TIR ve 6 otomobilin lastikleri patladı. Lastikleri patlayan araçlar yol kenarına park ederken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Sürücülerden bazıları lastikleri kendi imkanlarıyla yol kenarında değiştirirken bazı sürücüler ise yol yardım ekibi çağırdı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, karayolu üzerinde incelemelerde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, araçların lastiklerinin patlamasına neden olan demir parçaları belediye ekiplerince temizlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl lastik patlama

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