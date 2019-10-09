Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesi

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gece yarısı asker ve malzeme sevk edildi.

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 70 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. Konvoy, yapılan ikmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.



