Gece yarısı telefonu Lütfü Savaş'ın tadını kaçırmış... CHP'nin 'engelleme taktiği' iddiası: Son dakikaya kadar muamma!

Yeniden aday olması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'de arapsaçına dönen bir karmaşaya yol açtı. Savaş için CHP'de anket üstüne anket yaptırıldığı belirtiliyor ancak adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği hala muamma. CHP'nin reklam klibinde yer almayan Savaş'ın aday tanıtım toplantısına neden gitmediğinin perde arkası da gün yüzüne çıktı.

TOPLANTIYA HAZIRLANIRKEN TELEFON GELDİ

Savaş'ın neden toplantıda yer almadığıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "CHP, seçmenin sesine kulak tıkayan bir parti değil. Çağrılar üzerine anket yaptırdık. Hatay için bir kere daha çalışmamız gerektiğini anladık. Bu kapsamda Lütfü Bey şu an aramızda değil" demişti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in toplantı günü 01.00 sularında Savaş'ı arayıp "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dediğini öne sürdü.

RAHATSIZ OLUP TOPLANTIYA GİTMEMİŞ

Öztürk, Lütfü Savaş'ın gelişmelerden son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldığını iddia etti.

BAŞKA PARTİDEN Mİ ADAY OLACAK?

CHP'deki 'Hatay adayı' düğümünün bugün çözülmesi beklendiğini belirten Öztürk, Lütfü Savaş'ın yakın çevresinin kendisine başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceğini belirttiğini aktardı.

CHP'NİN 'LÜTFÜ SAVAŞ' TAKTİĞİ

Yine Öztürk'ün aktardığına göre CHP'nin Lütfü Savaş için uygulayabileceği konuşulan taktik de ortaya çıktı. Buna göre "Aday listelerinin YSK'ya verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak" şeklinde bir yol izlenebileceği dillendiriliyor.