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Gecekondu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 21:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Sultan Orhan Mahallesi 1154 Sokak’ta bulunan gecekonduda henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sultan Orhan Mahallesi 1154 Sokak’ta bulunan gecekonduda henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Gecekondudan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler tarafından gecekonduda yapılan incelemelerde içeride kimsenim olmadığı belirlendi. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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