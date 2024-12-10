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Gecekondu alev alev yandı! Müdahale eden itfaiye aracı çöken asfalta düştü... Ev kullanılamaz hale geldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.12.2024 09:20
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Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye aracı çöken asfaltın içine düştü. Ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Gecekondu alev alev yandı! Müdahale eden itfaiye aracı çöken asfalta düştü... Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi'ndeki gecekonduda çıktı. Alevlerin yükselmesiyle mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken içeride bulunan 2 kişi son anda kendini dışarı attı.

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OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE ARACI ÇÖKEN ASFALTA DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak gelen itfaiye araçlarından biri çöken asfalta düştü. Bir süre sonra itfaiye aracının şoförü aracı düştüğü yerden kendi imkanlarıyla kurtardı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de tedbiren bekledi.

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SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer gecekondulara sıçramadan söndürüldü. Yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken gecekondu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın gecekondu İtfaiye
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