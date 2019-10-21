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Gecekondu yandı, 4 kişilik aile sokakta kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, çıkan yangının kül ettiği gecekonduda oturan 4 kişilik aile, sokakta kaldı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, çıkan yangının kül ettiği gecekonduda oturan 4 kişilik aile, sokakta kaldı. 30 yıllık birikimini kaybettiğini belirten Ahmet Kurt, "Gece olsa cenazemiz çıkardı" dedi.
Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki gecekonduda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Havva Kurt ve 2 çocuğu, kendilerini güçlükle dışarı attı. Yangını su dökerek, söndürmeye çalışan aile bireyleri, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Kalp hastası olduğunu, 30 yıllık birikimi ile 20 bin lirasının yandığını anlatan Ahmet Kurt, ailesi ile dışarıda kaldıklarını belirtti. Kurt, "Oğlum, eşim ve kızımın evde olduğu esnada arka bölümden duman çıkmaya başlıyor. Oğlum hemen ailemin dışarı çıkmasını sağlıyor. 7 dakika içinde ev bu hale geldi. Yangının gündüz olması bizi kurtardı, gece olsa cenazemiz çıkardı" diye konuştu.
İtfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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