HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gecekonduda korkutan yangın

Gecekonduda korkutan yangın

25.02.2021 00:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da gecekonduda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da gecekonduda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekondu evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalleli durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
İstanbul'da hava kirliliği alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği alarm veriyor
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Ankara'da korkunç olay! Bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Korkunç olay! Yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Bakan Koca: Salgınla mücadele siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli

'Siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli'

Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

İstanbul’un havası alarm veriyor: Bazı ilçelerde kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü

İstanbul'da hava kirliliği alarm veriyor

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.