HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gecekonduda kumar operasyonu

Gecekonduda kumar operasyonu

12.12.2020 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de polis ekipleri dış cephesi kameralara donatılarak içerisinde kumar oynatılan gecekonduya operasyon düzenledi.

Küçükçekmece’de polis ekipleri dış cephesi kameralara donatılarak içerisinde kumar oynatılan gecekonduya operasyon düzenledi. Polis, gecekondu sahibine ve içeride bulunan 4 kişiye idari para cezası uyguladı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir gecekonduda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri gece saatlerinde Yarımburgaz Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan ikamet görünümlü gecekonduya operasyon düzenledi. Dış cephesinde çok sayıda kamera sistemi kurulu olan ve bahçesinde köpek kulübesi bulunan gecekonduda yapılan aramalarda çok sayıda masa, sandalyelerin yanı sıra iskambil kağıtlarının bulunduğu görüldü.
Polis ekipleri yer sorumlusu Erdal A. ve içeride bulunan 4 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden toplam 7 bin 180 TL idari para cezası uyguladı. Polis ekipleri ayrıca, yer sorumlusu Erdal A. hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
12 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!12 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Bu akşam yasak başlıyor!Bu akşam yasak başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Maskesiz gezen kadından polise skandal sözler

Maskesiz kadından polise skandal sözler

Bursa'da bir garip olay: Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu

Bir garip olay: Polis ceza yazdı, o ise uyudu

İSKİ su kesintisi 12 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

12 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Elektrik kesintisi listesi 12 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

12 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk özrü kabul etti

Ukraynalı modelin bu hali şoke etmişti! Yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 12 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

87 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.