Geceleri görülen bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterolün riskli habercisi

Yüksek kolesterol sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, genetik faktörler ve diyabet gibi hastalıklardan dolayı kaynaklanabiliyor. Tedavi edilmeyen kolesterol kan damarlarını tıkayarak damar tıkanıklıklarına, felce, kalp krizine ve birçok ciddi hastalığa sebep olabiliyor. Toplumda kolesterol hastası olduğunu bilmeyen kişilerin sayısı giderek artıyor. Dr. David R. Sullivan'a göre, ayaklarda görülebilen yüksek kolesterol belirtileri olabilir.

Dr. Sullivan, "Özellikle geceleri yanan parmak ve ayak ağrısı, yüksek kolesterol seviyelerinin bir uyarı işareti olabilir. Bu ağrı, kan damarlarınızda oluşan ve kanın serbestçe akmasını engelleyen bir plak birikimi olan aterosklerozu gösterebilir." dedi.

DİNLENİRKEN ARTAN AĞRILARA DİKKAT

"Günlük aşınma ve yıpranmanın verdiği acının aksine, ayaklarda bulunan bu yüksek kolesterol uyarı işareti siz yatakta dinlenirken yaşanacaktır. Bu, ekstremitelerinizin yeterince oksijen açısından zengin kan almadığının bir işareti."

UZUV KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Bu tür semptomlar yaşayan herkesin derhal kan kolesterol testi yaptırması için doktorlarına başvurması şiddetle tavsiye ediliyor. Yüksek kolesterol tedavi edilmezse periferik arter hastalığına (PAD) yol açabilir. Kalp hemşiresi Emily McGrath, en kötü senaryoda PAH'ın "hayatı tehdit edici" olabileceğini söyledi. "PAD genellikle bacakları etkiler. Genellikle yürürken bacak ağrısına ve ciddi vakalarda kangrene ve hatta uzuv kaybına yol açabilir."

KALP KRİZİ RİSKİ BEŞ KATA KADAR DAHA FAZLA

PAD'si olan kişiler olmayanlara kıyasla "beş kata kadar" daha yüksek kalp krizi riskine sahiptir. Bu riski azaltmaya yardımcı olmak için önleyici tedbirler uygulanacaktır, ancak bir doktor, bir konsültasyon sırasında bireysel ihtiyaçlarınızı sizinle görüşecektir. NHS, kolesterol seviyelerini düşürmeyi uman herkesin daha sık egzersiz yapmasını tavsiye ediyor.

