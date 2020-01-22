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  4. Geceleri kaşıntınız varsa uyuz olabilirsiniz

Geceleri kaşıntınız varsa uyuz olabilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Son aylarda sıkça gündeme gelen uyuz vakalarındaki artış herkesi tedirgin ediyor.

Geceleri kaşıntınız varsa uyuz olabilirsiniz

Son aylarda sıkça gündeme gelen uyuz vakalarındaki artış herkesi tedirgin ediyor. Uyuz genellikle hasta olan biriyle doğrudan ve uzun süreli yakın temas ile bulaşıyor. Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, uyuzun özellikle gece ortaya çıkan kaşıntı ile belirti verdiğini ifade etti.
Hastalığa gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen uyuz böceklerinin yol açtığını kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş şunları söyledi: “Bulaşma tensel teması ile meydana gelmektedir. El ele tutuşma aynı yatağı paylaşma bulaşma için yeterlidir. Hastalık bulaştıktan sonra ortalama 10 gün ila 50 gün arasında belirti vermeye başlayabilir. Özellikle geceleri ve sıcak duş ile artan kaşıntı tipiktir. Parmak araları, el bileği, karın, kol altları, kadınlarda meme ucu, erkeklerde genital bölge, bacaklar ve ayak bileği hastalığın sık görüldüğü bölgelerdir. Yüzde ve saçlı deride de hastalık görülebilmektedir. Sadece hasta değil hastanın aynı evi paylaştığı ve yakın temasta bulunabileceği herkesin tedavi olması gerekmektedir.”
Hastalığın çeşitli ilaçlarla kontrol altına alınabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kemal Tekeş, “Verdiğimiz kremleri kişinin tüm vücuduna yayarak 12 saat bekletmesi gerekmektedir. Tedavi sonrasında tüm yatak, nevresim takımları, iç çamaşırlar ve elbiseler 60 derecede yıkanmalı ve ütülenmelidir. Yüksek ısıda yıkanamayacak eşyalar 3 gün açık havada ya da büyük poşetlerin içerisine koyup ağzı bağlanarak bekletilmelidir. Tedavi başarılı olsa dahi bazen kaşıntı birkaç hafta daha devam edebilir. Özellikle gece artan kaşıntınız olduğunda mutlaka dermatoloji uzmana başvurunuz” dedi.

Geceleri kaşıntınız varsa uyuz olabilirsiniz

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