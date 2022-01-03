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  4. Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde 4 kez girmişler

Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde 4 kez girmişler

03.01.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da apartmanın bodrumunu mesken tutan hırsızlar, iki günde 4 kez aynı depoyu soydu. Yaklaşık 30 bin TL'yi bulduğu ortaya çıkan soygunda hırsızların jant, kablo, masa gibi eşyaların çaldığı öğrenildi. Her geldiklerinde kapı demirlerini biraz daha kesen şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Gözlerine kestirdikleri binanın dış kapısını kırarak bodrum katına inen hırsızlar, kapı demirlerini kesip depo kısmına girdi. İki gece içerisinde toplamda dört kez hırsızlık için gelen şahıslar, jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Her geldiklerinde deponun demirlerini biraz daha kesen şahıslar, değeri yaklaşık 30 bin TL’yi bulan eşya çaldı. Büyük bir rahatlık ile apartmana giren şahıslar apartmanın önünde dakikalarca oturarak dinlendi. Apartman sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen şahıslar birçok defa güvenlik kamerasına yakalandı.

“BENİ HIRSIZLARIN RAHATLIĞI ŞAŞIRTTI”

Apartmanlarında yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Aykut Zafer, “Kentsel dönüşüm dolayısıyla zaten mahallemizde hırsızlık artmış durumda. Bende durum böyle olunca güvenlik kamerası görüntülerini inceledim. Tabi görüntülerde tabiri caizse hırsızların sabaha kadar buralarda koşturduğunu gördüm. Bizim binamıza gelerek dış kapıyı tekmeleyip açmışlar. Daha sonra bodrum kata inerek depo kapısının demirlerini, demir makası ile kesmişler. Açtıkları bu delikten giren hırsızlar, komşularımızın depoya bıraktığı jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalmış. Tabi biz hırsızları fark edene kadar depodan yaklaşık değeri 30 bin TL’lik eşya çalmışlar. Şu anda deponun kapısını tekrardan tamir ettik ama giden gitti. Beni şaşırtan ise hırsızların rahatlığı oldu. Geliyorlar sokakta dakikalarca oturuyorlar, aşağı iniyorlar dakikalarca depoda kalıyorlar. Yani hiç korkmuyorlar herhalde. Anladığım kadarı ile hafta içi geçe saatlerini seçiyorlar. Herhalde insanlar ertesi gün işe gidiyor, etrafta kimse olmuyor diye bu saatte geliyorlar” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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